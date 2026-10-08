Hasan Dağı eteklerinde koordineli müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı

Hasan Dağı eteklerinde gerçekleştirilen tatbikat

Aksaray’da, Sağlık Bakanlığı 2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenen 13. Bölge UMKE Tatbikatı, Hasan Dağı eteklerinde afet senaryosunu canlandırdı. Konya, Karaman ve Aksaray ekiplerinin katıldığı uygulama, gerçekçi sahnelemeleri ve dron ile alınan hava görüntüleriyle izleyenlere yoğun anlar yaşattı.

Senaryoya dayalı kurtarma ve eğitim:

Tatbikatta heyelan felaketi canlandırıldı; UMKE gönüllüleri senaryo gereği enkaz ve kayma alanlarında arama-kurtarma, triyaj ve acil müdahale uygulamaları yaptı. Ekipler olay yerine intikal, olay yerinde ilk müdahale, triyaj uygulaması ve hastaların acil müdahale birimlerine güvenli taşınması gibi aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Yetkili açıklamaları ve hedefler:

Aksaray Valisi Murat Duru tatbikat hakkında şu bilgileri verdi:

"Bölge Tatbikatı, Aksaray Hasan Dağı bölgesinde gerçekleştirildi. Tatbikata Konya’dan 30, Aksaray’dan 40, Karaman’dan da 15 UMKE gönüllüsü katıldı. Tatbikatımızın da bir amacı söz konusu. Bu amaç, afet bölgesinde koordineli ekip çalışmasının sağlanması, hasta ve yaralılara doğru ve hızlı müdahalenin gerçekleştirilmesi ve olay yeri yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve oluşturulması sağlanmış oldu"

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Gökhan İçli ise tatbikatın senaryosunu ve uygulama aşamalarını anlattı:

"Hasan Dağı bölgemizde gerçekleşen aşırı yağış sonucunda heyelan felaketinin oluşması ve çok sayıda yaralının bulunması canlandırılmıştır. Senaryo kapsamında ekiplerimiz olay yerine intikal, olay yerinde ilk acil müdahalenin hızlı ve etkin yapılması, triyajın uygulanması, hastalarımızın güvenli bir şekilde acil müdahale ünitelerine taşınması gibi durumlar uygulamalı olarak ve aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Tatbikatlarımızdaki asıl amacımız, afet ve olağanüstü durumlarda müdahalenin etkinliğinin artırılması ve personelimizin hazırlık seviyelerinin en üste çıkartılmasıdır"

Uygulama sırasında ekiplerin sahada koordinasyon ve zaman yönetimi pratiği yapması, müdahale süreçlerindeki eksikliklerin tespit edilmesi ve eğitim amaçlı değerlendirme yapılması hedeflendi. Tatbikat, bölgesel müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmalarının bir parçası olarak planlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 YILI FAALİYET ÇERÇEVESİNDE AFET VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA MÜDAHALE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ORGANİZE EDİLEN VE AKSARAY HASAN DAĞI ETEKLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 13. BÖLGE UMKE TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI.