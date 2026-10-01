Hasan Kalyoncu Üniversitesi the sıralamasına girerek güneydoğuya öncülük etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin THE sıralamasındaki yeri:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Times Higher Education'ın hazırladığı "Dünya Üniversite Sıralaması 2027" listesine ilk kez girerek uluslararası görünürlüğünü artırdı. HKÜ, listede 1201-1400 bandında yer aldı; Türkiye'den sıralamaya giren 124 üniversite arasında 33. sırada konumlandı. Vakıf üniversiteleri kategorisinde ise 12. sıraya yükselen HKÜ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında birinci oldu.

Rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitenin uluslararası bir sıralamada ilk kez yer almasının eğitim ve araştırmadaki çalışmaların ve güçlü akademik kadronun bir yansıması olduğunu vurguladı. Küçükerdoğan, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak akademik kaliteyi, bilimsel araştırmayı ve uluslararasılaşmayı birbirini tamamlayan temel alanlar olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizin araştırma faaliyetlerini destekliyor, bilimsel üretimin niteliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde araştırma kapasitemizi daha da geliştirerek, akademik iş birliklerimizi artırarak ve öğrencilerimize sunduğumuz eğitim ortamını sürekli iyileştirerek bu gelişimi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Araştırma altyapısı ve izleme çalışmaları:

HKÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Serkan Aracı ise elde edilen sonucun özellikle araştırma kalitesi açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekti. Aracı, Araştırma Dekanlığı'nın faaliyetlerini YÖK’ün 2030 vizyonu doğrultusunda yürüttüklerini ve araştırma süreçlerini dijital platformlara taşıyarak verileri sistematik biçimde topladıklarını, izlediklerini ve analiz ettiklerini belirtti.

Üniversitenin bu yeni sıralama girişimi, akademik kadro desteği, araştırma üretiminin izlenmesi ve uluslararası görünürlüğün artırılmasına yönelik sürdürülen çalışmalara dayandırılıyor. HKÜ, bölgeye sağladığı katkının yanı sıra kurum içi süreçleri dijitalleştirerek araştırma çıktılarının niteliğini artırmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki dönemde üniversitenin hedefleri arasında araştırma kapasitesini güçlendirmek, uluslararası iş birliklerini artırmak ve öğrencilere sunulan eğitim ortamını sürekli iyileştirmek bulunuyor. Bu adımların, HKÜ'nün uluslararası sıralamalardaki konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASINDA