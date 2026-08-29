Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Hasan Özcoşkun'la yeni dönem: MHP Diyarbakır il başkanlığına tek listeyle seçildi

MHP Diyarbakır 15. Olağan İl Kongresi'nde tek listeyle seçilen Hasan Özcoşkun, kucaklayıcı siyaset ve Diyarbakır'ın huzuruna vurgu yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hasan Özcoşkun'la yeni dönem: MHP Diyarbakır il başkanlığına tek listeyle seçildi

Hasan Özcoşkun il başkanlığına seçildi

MHP Diyarbakır 15. Olağan İl Kongresi'nde tek listeyle girilen seçimde Hasan Özcoşkun MHP İl Başkanlığı'na seçildi. Kongre, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Kongre ve divan yönetimi:

Kongre, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu'nun divan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin, il yönetimi, AK Parti ve MHP'li ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Seçim ve Özcoşkun'un mesajı:

Kongre tek listeyle yapıldı ve delegelerin oylarıyla Hasan Özcoşkun il başkanı oldu. Özcoşkun, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada: "Bu görev bizim için makam değil, emanettir. Biz bu şehirde ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ötekileştiren değil, kucaklayan olacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Diyarbakır’ın huzuru, Türkiye’nin huzurudur. Diyarbakır’ın kardeşliği, Türkiye’nin kardeşliğidir. Kırgınlıkları geride bırakacağız. Diyarbakır’da MHP’yi daha güçlü noktaya taşıyacağız" dedi.

Özcoşkun'un konuşması, kucaklayıcı bir yönetim ve Diyarbakır'da huzurun sağlanması vurgusuyla sona erdi.

MHP DİYARBAKIR 15. OLAĞAN İL KONGRESİ, MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ...

MHP DİYARBAKIR 15. OLAĞAN İL KONGRESİ, MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ OSMANAĞAOĞLU’NUN DİVAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Ersoy'dan 30 ağustos mesajı: istikbal meşalesi nesillere taşınıyor
images

Bingöl'de sahadayız: AK Parti teşkilatı üye artışı ve yatırımlarla vurgulu çalış...
images

Kayseri'de 'CHP' sözüyle gaf yapan Yeni Parti genel başkanı kendini düzeltti
images

Ukrayna büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı: Karadeniz'deki gemi saldırıları diplomat...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üşüyorum diyerek kaydırağı ateşe verdiler, kaçış anı kamerada

Çaykara'da sel yükseldi: Karester Yaylası ve Uzungöl yolları ulaşıma kapandı

Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı

Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti