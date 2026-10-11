Hasankeyf yolunda minibüs devrildi: altı kişi yaralandı
Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Olay yerinde müdahale:
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
İnceleme başlatıldı:
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Sürücünün kimliğiyle ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı ve olayın nedeni yetkililerin yapacağı araştırma sonucunda netleşecek.
Batman’da minibüs yan yattı: 6 yaralı
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