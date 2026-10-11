Hasankeyf yolunda minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Olay yerinde müdahale:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Sürücünün kimliğiyle ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı ve olayın nedeni yetkililerin yapacağı araştırma sonucunda netleşecek.

Batman’da minibüs yan yattı: 6 yaralı