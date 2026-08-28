Hasar gören konteyner gemisi Karadeniz'deki saldırının ardından Samsun limanına demirledi

Olayın özeti:

Karadeniz açıklarında seyir halindeyken dron saldırısına uğrayan konteyner yüklü gemi, ağır hasarlı halde Samsun Limanı'na demirledi. Gemi özellikle baş kısmı ve güverte bölgesinde yoğun hasar gösteriyor.

Hasarın görünümü:

Gözlemlere göre geminin baş kısmında bulunan konteynerler ile güverte bölümünde büyük ölçüde zarar meydana gelmiş. Çok sayıda konteyner hasar almış, bazı konteynerler ise tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bu tür fiziksel tahribat, konteyner içindeki yüklerin de risk altında olduğunu işaret ediyor.

Varışın olası sonuçları:

Samsun Limanı'na demirlemiş geminin durumu, ilk etapta nakliye ve teslimat süreçlerinde aksamalara neden olabilir. Hasarın boyutu ve içerideki yüklerin durumu, yapılacak değerlendirmelerle netleşecek; hasarlı konteynerlerin ayrıştırılması ve yük tespitleri zaman alabilir. Ayrıca güvenlik ve emniyet önlemleri ile yapısal incelemeler sürecin öncelikleri arasında yer alacak.

Olayın ayrıntıları, geminin sahibinin ve liman yetkililerinin yapacağı açıklamalarla netleşecek; mevcut görüntülerdeki yoğun hasar, mali ve lojistik etkilerin de gündeme gelmesine yol açıyor.

KARADENİZ AÇIKLARINDA SEYİR HALİNDEYKEN DRON SALDIRISINA UĞRAYAN VE AĞIR HASAR GÖREN KONTEYNER YÜKLÜ GEMİ, SAMSUN LİMANI’NA DEMİRLEDİ.