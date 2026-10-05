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Hasarlı Gas Lisbon Çatalca Ormanlı açıklarında görüntülendi

Karadeniz'de saldırıya uğrayan Liberya bayraklı LPG tankeri GAS LISBON, Çatalca Ormanlı açıklarında balıkçılar tarafından demirlemiş halde görüntülendi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hasarlı Gas Lisbon Çatalca Ormanlı açıklarında görüntülendi

Hasarlı Gas Lisbon Çatalca Ormanlı açıklarında görüntülendi

Çatalca Ormanlı sahili açıklarında balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Karadeniz'de daha önce saldırıya uğrayan Gas Lisbon adlı Liberya bayraklı LPG tankeri demirlemiş halde görüldü. Kayda yansıyan karelerde geminin gövdesindeki ve saldırı sırasında hasar alan bölümler dikkat çekiyor.

olay ve hasarın ayrıntıları:

Gas Lisbon, 21 Temmuz 2026 tarihinde Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan Ukrayna'nın Reni Limanı'na seyrederken, Romanya'nın Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde ağır hasar almıştı. Romanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gemide 3 bin 790 ton'dan fazla propan bulunuyordu. Olay sırasında gemideki 17 mürettebat tahliye edilmiş ve yaralanan denizciler olduğu bildirilmişti. Romanya makamları saldırıyı Rusya-Ukrayna savaşıyla ilişkilendirmişti.

balıkçı görüntüleri ve demirleme:

Balıkçılar açıkta demirlemiş olan tankere yaklaşarak cep telefonu ile görüntü aldı. Kaydedilen videolarda geminin hasarlı bölümleri yakından görülüyor ve tankerin Ormanlı açıklarında demirlediği dikkat çekiyor. Saldırının üzerinden aylar geçtikten sonra geminin İstanbul açıklarında görünmesi, görüntülerin gündeme gelmesine neden oldu.

KARADENİZ&#039;DE SALDIRIYA UĞRAYAN GAS LISBON İSTANBUL AÇIKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

KARADENİZ'DE SALDIRIYA UĞRAYAN GAS LISBON İSTANBUL AÇIKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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