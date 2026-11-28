Hasat bereketi Hatay fabrikalarını hareketlendirdi

Hatay'da 2026 üretim sezonunda zeytin veriminde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Kurak geçen 2025’in ardından gelen yağışlar, özellikle kış ve ilkbahar aylarında etkili oldu ve bölgede tarımsal getiriyi olumlu etkiledi. Hassa ilçesi başta olmak üzere üreticiler, mahsullerini fabrikalara taşıyarak yağ üretimine yöneliyor.

yağışlar verimi iki katına yakın artırdı:

Üreticiler ve fabrika yetkilileri, bu yılki verimin geçtiğimiz yıla göre iki katına yakın çıktığını belirtiyor. Küreci Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Hidayet Solak, "Geçtiğimiz yıl zeytinde istenilen verim alınamamıştı. Bu yıl yağışlar bereketli gitti ve geçen yıla oranla verim yüzde, yüzün üzerinde arttı" sözleriyle mevsim koşullarındaki değişimin etkisini anlattı. Solak, bölgede zeytinden yağ alma oranının ağaçtaki yoğunluk nedeniyle bu sezon %10 ile %15 arasında değiştiğini de aktardı.

fabrikalarda yoğun mesai ve fiyat değişimi:

Hasadı yapılan zeytinler yüzlerce torba halinde fabrikalara getiriliyor; işletmelerde mesai gece saatlerine kadar sürüyor. Solak, zeytinyağının litre fiyatının bu yıl 200 TL olduğunu; geçen yıl ise fiyatın 300 TL seviyesinde olduğunu söyledi: "Geçtiğimiz yıl zeytinyağının fiyatı 300 TL’ydi, bu yıl 200 TL’ye biz satışını yapıyoruz."

Solak ayrıca bu yıl salamuralık zeytine rağbetin azaldığını, bunun da üreticileri yağlık zeytine yönlendirdiğini belirtti. "Salamura zeytin çok satılmayınca vatandaşlar ürününü yağlık yaptı. Ağaçlarda zeytinin çok sık olduğu için yağ verimi az" ifadeleriyle üretim tercihlerindeki değişimi özetledi.

üreticilerin görüşleri:

Hasat için bölgeye gelen üreticiler de verim artışından memnun. Deprem sonrası bir süre Konya'ya yerleştiğini söyleyen Mustafa Pat, "Depremde Konya’ya yerleşmiştim, zeytin hasadına geldim. Salamura bu yıl çok yapamadım, geç geldim. Bu sene zeytinin veriminden çok memnunum. Bu yıl her yıla göre verim 2 kat arttı. Rabbim olmayanlara da versin" diyerek duygularını paylaştı.

Sonuç olarak Hatay'daki zeytin sezonu, geçen yılın aksine bu yıl yağışların olumlu etkisiyle üreticiler ve fabrika işletmeleri için hareketli geçiyor; piyasada zeytinyağı fiyatları düşmüş olsa da üretim hacmindeki artış dikkat çekiyor.

HATAY'DA HASADINDA BEREKET YAŞANAN VE VERİMİN GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA 2 KAT ARTTIĞI ZEYTİNDE MAHSULLERİNİ YAĞA ÇEVİRMEK İSTEYEN ÜRETİCİLER FABRİKALARDA YOĞUNLUK OLUŞTURUYORLAR.