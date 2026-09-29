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Hasat bereketi: Ladik fasulyesinde tarladan pazara güven

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin satın alma garantisi ve sözleşmeli tarım modeliyle Ladik fasulyesinde hasat başladı; üreticiler ürünlerini güvenle topluyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hasat bereketi: Ladik fasulyesinde tarladan pazara güven

Ladik fasulyesinde hasat başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle üretimi sürdürülen Ladik fasulyesi tarlalarda toplanmaya başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde tarlaya giriyor; ürünler titizlikle tek tek toplanıp kurutmaya bırakılıyor ve hasat akşama kadar devam ediyor.

üreticiye sunulan destekler:

Büyükşehir Belediyesi, üretim sezonu boyunca sulama desteğinden lojistiğe kadar farklı alanlarda destek sağlayarak üreticinin yanında oluyor. Sözleşmeli Tarım Modeli ve Ladik Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yapılan sözleşmelerle üreticilere satın alma garantisi veriliyor. Bu güven sayesinde çiftçiler hasat döneminde pazar kaygısı yaşamadan ürününü toplayıp teslim edebiliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, uygulamanın kırsal kalkınmaya katkısına vurgu yaparak şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı güçlendirecek proje ve hizmetler üretirken üreticimizin ihtiyacını sahada görerek şekillendiriyoruz. Bazen bu ihtiyaç sulama oluyor, bazen tohum bazen pazar Çiftçimizin, üreticimizin üretimde önlerini açmak, işlerini kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ladik fasulyesinde uyguladığımız model de bu çalışmalardan yalnızca biri. Üreticimiz tarlasını ekerken de yalnız olmadığını biliyor, hasat zamanı geldiğinde de yalnız olmadığını biliyor. Üreticimizin sulama imkânlarını güçlendirdik, üretim sürecinde yanında olduk ve ürününü satma kaygısı yaşamaması için satın alma garantisi sunduk. Bu güvenin üretim isteğini güçlendirdiğine inanıyoruz. Ladik fasulyesinde bugün yaşanan hasat heyecanı da üreticimize verdiğimiz desteğin sahadaki en güzel karşılıklarından biri. Hasadımızın üreticilerimize bereket, kazanç ve hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Üreten her çiftçimizin yanında olmaya, kırsal kalkınmayı güçlendiren projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Böylece sezon başında alım güvencesiyle toprağa tohumunu veren üreticiler, hasat zamanında da aynı güvenle ürünlerini topluyor. Belediye ekipleri hasat sürecinde sahadaki çalışmalarıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor; bu yaklaşım Ladik fasulyesinin bölge ekonomisinde daha fazla söz sahibi olmasına katkı sunuyor.

LADİK FASULYESİNDE HASAT BAŞLADI.

LADİK FASULYESİNDE HASAT BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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