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Hasat bitti, risk kapıda: sarı cüceye karşı arpa ekimini geciktirin

Mevlüt Toprak, Kırşehir'de sarı cüce hastalığının görüldüğünü, ilaçla tedavisinin olmadığını ve arpa ekiminin geç yapılması gerektiğini bildirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:25

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hasat bitti, risk kapıda: sarı cüceye karşı arpa ekimini geciktirin

kırşehir ziraat odası uyarıyor:

Mevlüt Toprak, Kırşehir'de hasat sezonunun sona erdiğini, bu yıl yağışların iyi gitmesi nedeniyle rekoltenin yüksek gerçekleştiğini belirtti. Toprak, üreticilerin geçirdiği sezonda maliyet artışlarının ürün fiyatlarının gerisinde kaldığını vurguladı ve yaklaşan ekim dönemine dikkat çekti.

hasat, verim ve maliyet değerlendirmesi:

Toprak, bu yılki verimin büyük ölçüde olumlu yağışlara bağlı olduğunu, bunun çiftçinin sezon boyunca rahatlamasına katkı sağladığını söyledi. Buna karşın üretim maliyetlerindeki yükselişin, ürün fiyatlarındaki artışın çok gerisinde kaldığını belirterek ekonomik dengenin korunmasının önemine değindi.

sarı cüce tehdidi ve öneri:

Yeni ekim sezonu öncesinde sarı cüce hastalığı riski gündeme geldi. Toprak, hastalığın bölgede görüldüğünü ve ilaçla tedavisinin bulunmadığını ifade etti. Çiftçilere yönelik önerisi, arpa ekimlerinin geciktirilmesi yönünde oldu; Toprak, bunun şu an için en etkili önlem olduğunu açıkladı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine dikkat çeken Toprak, kentte çiftçilerin önemli bölümünün arpa üretimi yaptığını belirtti ve ekim planlarını bu riski göz önünde bulundurarak yapmalarını tavsiye etti. Ekim döneminde hastalık riskini dikkate alarak hareket edilmesinin, üretimde yaşanabilecek kayıpları önlemek açısından kritik olduğu kaydedildi.

KIRŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEVLÜT TOPRAK

KIRŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEVLÜT TOPRAK

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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