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Hasat dolunayı Taksim semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hasat Dolunayı İstanbul semalarını aydınlattı; Taksim'de toplanan vatandaşlar ve fotoğrafçılar gece boyunca kartpostallık kareler yakaladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 04:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hasat dolunayı Taksim semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hasat dolunayı İstanbul semalarını aydınlattı

İstanbul semalarında gece boyunca yükselen Hasat Dolunayı, kentte görsel bir şölen yarattı. Sonbaharın ilk dolunayı olarak bilinen ve 'Hasat Ayı' ile özdeşleşen ay, gökyüzünü parlak ışığıyla doldurdu.

Taksim'de kartpostallık manzaralar:

Taksim Meydanı'ndan gözlemlenen dolunay, meydanın siluetiyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meydana gelenler, hem kentin panoramik görünümü hem de ayın etkileyici hali nedeniyle uzun süre fotoğraf çekti.

Vatandaşlar ve fotoğraf tutkunlarının ilgisi:

Yerel halk ile fotoğraf tutkunları farklı açılardan kareler yakalamaya çalıştı; birçok kişi akıllı telefon ve fotoğraf makineleriyle anları ölümsüzleştirdi. Elde edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi gördü.

Gözlemciler, böyle dolunayların hem estetik hem de kültürel değeri olduğunu vurguladı; bazıları içinse gece yürüyüşü ve fotoğraf molasının nedeni haline geldi.

İSTANBUL’DA GÖKYÜZÜNDE YÜKSELEN HASAT DOLUNAYI GÖRÜNTÜLENDİ.

İSTANBUL’DA GÖKYÜZÜNDE YÜKSELEN HASAT DOLUNAYI GÖRÜNTÜLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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