olayın gelişimi:

İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde saat 11:40 sıralarında etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan EDS direği devrildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine ulaşan ekipler ilk olarak güvenlik önlemleri alarak trafiğin güvenli şekilde ilerlemesi için yönlendirme yaptı. Uygulanan tedbirler sayesinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen direk ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı ve ekipler bölgede gerekli düzenlemeleri tamamladı.

Otoyolda kuvvetli rüzgar EDS direğini devirdi