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Hasköy-Bitlis kara yolunda tır ve panelvan çarpıştı, üç kişi hastaneye kaldırıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde Hasköy-Bitlis kara yolunda tır ile panelvan çarpıştı; 3 yaralı 112 ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hasköy-Bitlis kara yolunda tır ve panelvan çarpıştı, üç kişi hastaneye kaldırıldı

Hasköy-Bitlis kara yolunda tır ve panelvan çarpıştı, üç kişi hastaneye kaldırıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tır ile bir panelvan araç çarpıştı.

kaza ve hasar durumu:

Kaza, Hasköy-Bitlis kara yolunda gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle panelvanın ön kısmında ve tırda gözle görülür hasar oluştu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

müdahale ve tedavi süreci:

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; soruşturma ve olay yerindeki tespit çalışmaları devam ediyor.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE TIR İLE PANELVAN ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE TIR İLE PANELVAN ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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