Hasköy'de altyapı kablolarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Operasyonun ayrıntıları

Muş'un Hasköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Gazi Caddesi'nde gelen kablo hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından 1 şüpheli yakalandı.

ele geçirilen materyaller:

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 rulo altyapı kablosu ile bir sırt çantası içinde testere, kesici alet ve el testeresi bulundu.

soruşturmanın kapsamı:

Yetkililer, yürütülen soruşturma kapsamında son iki ay içinde gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisiyle bağlantı kurulduğunu bildirdi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Enerji altyapısına yönelik hırsızlıklar hem hizmet aksamasına hem de yüksek maliyete yol açabildiği için emniyet birimlerinin benzer olaylara karşı takibi sürüyor.

HASKÖY İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ EKİPLERİ, 15 TEMMUZ MAHALLESİ GAZİ CADDESİ’NDE MEYDANA GELEN KABLO HIRSIZLIĞI İHBARI ÜZERİNE BAŞLATTIKLARI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 1 ŞÜPHELİYİ YAKALADI.