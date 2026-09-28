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Hasköy'de Karasu Nehri'nde kış hazırlığı: koyunlar tek tek yıkanıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde 6 çocuk babası besici Erkan Türe, Karasu Nehri'nde koyunlarını her yıl kış öncesi tek tek yıkayarak bakıma hazırlıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Emre Koç

Hasköy'de Karasu Nehri'nde kış hazırlığı: koyunlar tek tek yıkanıyor

Hasköy'de kış öncesi koyun yıkama geleneği

Muş'un Hasköy ilçesinde besicilik yapan Erkan Türe, sürüsünün kış bakımını her yıl aynı yöntemle gerçekleştiriyor. Yaklaşık 8 yıldır bu işi yapan Türe, 6 çocuk babası olarak hayvanlarını temiz ve sağlıklı tutmak için düzenli hazırlık yapıyor.

uygulama ve amaç:

Türe, Düzkışla beldesindeki Karasu Nehri'ne götürdüğü koyunları çocuklarının da yardımıyla tek tek suya sokup yıkıyor. Uygulamanın amacını, hayvanların kış aylarına temiz ve bakımlı bir şekilde girmesini sağlamak olarak açıklıyor. Türe, bu konuda, "Her yıl bunu yapıyorum. Hayvanları kışa hazırlıyorum" diyor.

aile desteği ve gözlemler:

Yıkama sırasında ailenin bir arada çalışması hem işin hızlanmasını sağlıyor hem de gençlerin geleneksel bakım yöntemlerini öğrenmesine olanak tanıyor. İşlemin her aşamasında çocukların yer alması, ortaya renkli ve düzenli görüntüler çıkarıyor.

HASKÖY İLÇESİNDE BESİCİLİK YAPAN ERKAN TÜRE, KOYUNLARINI KIŞA HAZIRLAMAK İÇİN HER YIL KARASU...

HASKÖY İLÇESİNDE BESİCİLİK YAPAN ERKAN TÜRE, KOYUNLARINI KIŞA HAZIRLAMAK İÇİN HER YIL KARASU NEHRİ’NDE TEK TEK YIKIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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