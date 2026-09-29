Hasköy'de minderde geleceğin güreşçileri yetişiyor

Antrenmanların odağı:

Muş'un Hasköy ilçesinde, GSB Spor Okulları kapsamında açılan güreş kursunda çalışmalar, Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Hasköy Spor Salonu'nda yürütülüyor. Antrenmanların temel amacı, sporcuların teknik becerilerini geliştirmek ve fiziksel kondisyonlarını artırmaktır.

Minderde gelişim ve performans:

İdmanlarda görev alan uzman antrenörler eşliğinde genç sporcular; teknik tekrarlar, taktiksel çalışmalar ve kondisyon antrenmanları yapıyor. Minderde gerçekleştirilen uygulamalarda gençlerin mücadeleci performansları ve öğrenme süreçlerindeki ilerlemeleri dikkat çekiyor.

Antrenman programları, yalnızca bireysel teknik kazandırmayı değil; disiplin, dayanıklılık ve takım ruhunu pekiştirmeyi de hedefliyor. Antrenörlerin gözetiminde sürdürülen çalışmalar sırasında sporcu güvenliği ve doğru teknik öğretimi öncelikli tutuluyor.

Toplumsal katkı ve katılım:

Yoğun katılımla devam eden kurs, Hasköy'de gençlerin spora yönelmesine olumlu katkı sağlıyor ve bölgesel spor yapılanmasının güçlenmesine destek veriyor. Sürdürülebilir eğitimle geleceğin güreşçilerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) SPOR OKULLARI KAPSAMINDA AÇILAN GÜREŞ KURSUNDA EĞİTİMLER, SPORCULARIN YOĞUN KATILIMIYLA DEVAM EDİYOR.