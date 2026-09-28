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Hassa'da Aktepe Mahallesi'nde ev ve ahır yangını hızla kontrol altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde çıkan ev ve ahır yangını, itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kısa sürede söndürülüp soğutuldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hassa'da Aktepe Mahallesi'nde ev ve ahır yangını hızla kontrol altına alındı

Aktepe Mahallesi'nde yangın olayı:

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Aktepe Mahallesi'nde bir ev ile bitişiğindeki ahırda yangın çıktı. Olay, mahallede kısa sürede dikkat çekti ve çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuçları:

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, yangının çevre yapılara sıçraması önlendi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi ve hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.

HASSA’DA ÇIKAN EV VE AHIR YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

HASSA’DA ÇIKAN EV VE AHIR YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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