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Hassa'nın su altyapısı baştan sona yenileniyor: 10 bin metrelik çalışma sürüyor

HBB, depremde zarar gören Hassa'da yaklaşık 10 bin metrelik içme suyu hattını ve bazı su depolarını yenileyerek altyapıyı güçlendiriyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 00:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hassa'nın su altyapısı baştan sona yenileniyor: 10 bin metrelik çalışma sürüyor

Hassa'nın su altyapısı baştan sona yenileniyor: 10 bin metrelik çalışma sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) il genelinde olduğu gibi Hassa ilçesinde de ekonomik ömrünü tamamlamış ve deprem nedeniyle zarar görmüş içme suyu altyapılarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında HATSU ekipleri, ilçede toplam yaklaşık 10 bin metrelik içme suyu hattının tamamını yenilemeyi hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalar, Hassa'da altı mahalleyi kapsayacak şekilde planlandı. Mevcut hatların yerine konulmasıyla birlikte altyapının güçlendirilmesi, su kayıplarının azaltılması ve bölüm bölüm yaşanan arızaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca depremde hasar gören su depolarının onarımı ve yenilenmesi de projenin öncelikli maddeleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Haydarlar, Gazeluşağı, Katranlık ve Zeytinoba mahallelerindeki su deposu yenileme çalışmaları tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. HATSU ekipleri, hat yenileme çalışmalarını teknolojik ve malzeme standartlarına uygun şekilde sürdürerek uzun vadeli hizmet hedefliyor.

Yerel memnuniyet ve sonraki adımlar:

Haydarlar Mahalle Muhtarı Mustafa Dağlı, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve emeği geçen HBB Başkanı Mehmet Öntürk, HATSU yönetimi ile personele teşekkür etti. Yetkililer, projeyle ilçedeki içme suyu altyapısının daha sağlıklı, dayanıklı ve işlevsel hale getirileceğini belirtiyor.

Çalışmalar, deprem sonrası altyapının yeniden güçlendirilmesine yönelik yürütülen kapsamlı müdahaleler programı kapsamında devam ediyor ve tamamlandığında bölge halkının su temini güvenilirliğinin artması hedefleniyor.

HASSA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 10 BİN METRELİK İÇME SUYU HATTININ YENİLENMESİNE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN...

HASSA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 10 BİN METRELİK İÇME SUYU HATTININ YENİLENMESİNE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARDAN GÖRÜNTÜLER.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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