Hastalığa inat üniversite sırası ona açıldı: 55'te sınava girdi, 56'da stajını tamamladı

Özet:

Samsun'da yaşayan Gönül Kahvecioğlu birçok sağlık sorununa rağmen eğitimden vazgeçmedi. Kızının teşvikiyle 55 yaşında üniversite sınavına giren Kahvecioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Bölümü'nü kazanıp kayıt oldu ve 56 yaşında stajını tamamladı. Atakum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'ndeki stajın ardından gönüllü stajyer olarak çalışmayı sürdürüyor.

Hastalıklarla mücadele ve üniversite kararı:

Kahvecioğlu'na yakın zamanda kanser teşhisi kondu; ayrıca şeker, astım, tansiyon, migren ve iki bacağında toplardamar tıkanıklığı gibi sağlık sorunları bulunuyor. Uzun süre umutsuzluk yaşadıktan sonra kızıyla birlikte üniversite sınavlarına hazırlandı. Daha önce mimari restorasyon sınavını kazanmış ancak gidememişti. Bu kez OMÜ'ye kayıt olarak eğitime yeniden tutunduğunu söyledi ve amacının hem kendisi gibi hasta insanlara hem de gençlere örnek olmak olduğunu belirtti.

Staj süreci ve öğrenme deneyimi:

Bilgi işlem bölümünde staj zorunlu olduğundan Atakum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde görev aldı. Kahvecioğlu, stajın ilk haftasında kablo işlerini, ikinci haftasında ise 10 parmak yazma alıştırmalarını yaptığını anlattı. Öncesinde bilgisayarın temelini dahi bilmediğini, eskiden daktilo kullandığını söyledi. Belediye çalışanlarının desteğiyle 10 parmak kullanmayı öğrenip basit program ve işlemleri yapabilecek duruma geldi. Staj sürecinin hem mesleki becerilerini geliştirdiğini hem de moral verdiğini vurguladı.

Atakum Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarının kendisine bir abi, bir kardeş, bir hoca gibi yardımcı olduğunu ifade eden Kahvecioğlu, bu dayanışma sayesinde kendisini daha güçlü hissettiğini aktardı. Stajı tamamladıktan sonra belediyeye gidip öğrendiklerini pekiştirmeye ve yardımcı olmaya devam ediyor.

Mesajı ve günlük yaşamı:

Hastalıkların vücudunu yıprattığını anlatan Kahvecioğlu, bacaklarındaki çürüme riski ve belinde sinir sıkışması gibi şikayetlere rağmen mücadeleyi bırakmamanın önemine dikkat çekti. İnanç, pozitif enerji ve dirençle hayata tutunmanın altını çizdi. Üniversitede amfiye gitmenin kendisine moral verdiğini, bunun kilo kaybı ve enerji artışı olarak geri döndüğünü söyledi. Ayrıca açık öğretimden ilahiyat fakültesini bitirdiğini belirtti ve eğitimini sürdürürken Atakum Belediyesi'nde gönüllü stajyer olarak çalışmaya devam edeceğini ekledi.

SAMSUN’DA YAŞAYAN VE KANSER BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK HASTALIKLA UĞRAŞAN GÖNÜL KAHVECİOĞLU (56), HASTALIKLARINA ALDIRIŞ ETMEDEN ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI.