Hastalıklı fonlara karantina: Yılmaz'dan hukuk vurgusu ve ödemelerde son durum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, finans sektöründe tespit edilen sorunlu yapıların sistem geneline yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirleri ve bu süreçte hukuk devleti ilkelerinden sapılmayacağını açıkladı. Yılmaz, tedbirlerin meşru yatırımcıları ve hukuk içinde iş yapan finansçıları etkilememesine özen gösterdiklerini belirtti.

Sorunlu yapılara karşı ayrım ve hukuk ilkesi:

Yılmaz, sürecin yönetiminde "hastalıklı yapılarla mücadele ederken bünyeye zarar vermeden, meşru yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ediyoruz" dedi. Ayrıca, sorumluların belirlenmesinin somut bilgi ve belgeler ışığında, kimseyi töhmet altında bırakmadan yapılmasının "hukuk devletinin bir görevi" olduğunu vurguladı.

Bu süreçte dezenformasyon ve siyasi polemiklere rağmen adımların bilimsel ve hukuki çerçevede atıldığını söyleyen Yılmaz, meselelerin topluma ve sisteme zarar vermeyecek şekilde ele alındığını kaydetti.

Ödemelerde takvim ve tasfiye rakamları:

Yılmaz, tasfiye kapsamındaki fonların sistemin geneline bulaşmaması için "tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorunlu fonlar bir karantinaya alınmıştır" açıklamasını yaptı. Buna göre tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının %4,6