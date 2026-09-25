Hastalıktan ari işletmelerle süt üretiminde kalite ve sürdürülebilirlik hedefi

Kütahya'da hastalıktan ari işletme ziyareti

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Sobran Köyü'nde faaliyet gösteren Dr. Gürkan İlhan'a ait Hastalıktan Ari Büyükbaş Hayvancılık İşletmesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

ziyaretin odağı:

İşletmedeki uygulamaları gözlemleyen Keleş, hastalıktan ari işletmelerin hayvan sağlığını koruma, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve sürü izlenebilirliğinin artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı. Bu yaklaşımın, üretimin kalitesini yükselttiği ve işletme yönetimini kolaylaştırdığı belirtildi.

üreticilere sunulan avantajlar:

Keleş, hastalıktan ari işletmelerin üreticilere sunduğu avantajları şöyle özetledi: kaliteli ve güvenilir süt üretiminin artması, tarımsal desteklerden daha avantajlı yararlanma ve finansman olanaklarının güçlendirilmesi.

Ayrıca, ari statüdeki işletmelerde damızlık hayvanların daha yüksek katma değer oluşturduğu ve bu sayede üreticilerin pazarlama ve gelir olanaklarının genişlediği ifade edildi.

"İlimizde hayvancılığın daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

MÜDÜR ERTAN KELEŞ," HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER, ÜRETİCİLERİMİZE AVANTAJ SAĞLIYOR"