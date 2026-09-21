Dolar 48,7986 +0,08%
Euro 56,0004 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.886,73 -0,80%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,40 -3,92%
--°

Hastane bahçesine fidanlarla yeşil miras bırakılıyor

Erkilet Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde Uzm. Dr. Ali Çöl'ün de katıldığı fidan dikimi çevreye yeşil katkı sağladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hastane bahçesine fidanlarla yeşil miras bırakılıyor

Hastane bahçesine fidanlarla yeşil miras bırakılıyor

Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Erkilet Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde, daha yaşanabilir bir çevre hedefiyle düzenlenen ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, hastane yöneticileri ve kliniğin personeli katıldı. Kısa bir konuşma yapan Başhekim Çöl, ağaç dikmenin çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması açısından taşıdığı önemi vurguladı.

fidanların anlamı ve çağrı:

Başhekim ve beraberindeki heyet, klinik bahçesinde fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinlikte, geleceğe nefes olacak her fidanın yarınlara bırakılan değerli bir miras olduğuna inanıldığı ve bu tür uygulamaların yaygınlaşmasının önemi üzerinde duruldu.

Hastane yönetimi, etkinliğe katkı sağlayan personele teşekkür etti ve çevresel çalışmaları sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin parçası olarak değerlendirdi. Yerel düzeyde yapılan bu tür girişimlerin hem kurum içi dayanışmayı güçlendirdiği hem de toplumda çevre bilincini artırdığı belirtildi.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE BAĞLI ERKİLET EMEL-MEHMET TARMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE BAĞLI ERKİLET EMEL-MEHMET TARMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KLİNİĞİ'NDE, DAHA YEŞİL VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVREYE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi
images

çanakkale kahramanı müstecip onbaşı beyaz perdede
images

yıl dönümünde görev değişimi: adatepe polis başmüfettişi olarak ankara'ya atandı
images

Yapay zekayla tasarlanan köpeğe özel mRNA, kanser tedavisinde gündem oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı