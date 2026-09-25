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Hastane içinde ibadet alanı: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi mescit projesi

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde planlanan mescit, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hastane içinde ibadet alanı: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi mescit projesi

Mescit projesi için saha incelemesi:

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılması planlanan mescit projesi kapsamında hastane alanında ayrıntılı incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmede, mescidin konumlandırılacağı alan ve projenin fiziki planlamasına ilişkin ince ayrıntılar ele alındı.

Planlama ve tasarım ilkeleri:

Proje, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlandı. İncelemeler sırasında alanın erişilebilirliği, mahremiyet ve kullanım saatleri gibi işleyişe dair temel ilkeler değerlendirildi ve mescidin hastane içindeki işlevselliği öne çıkarıldı.

Uygulama takvimi ve sorumluluk:

Projenin, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. Bu çerçevede, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapım sürecine ilişkin çalışmaların yürütüleceği ve sürecin takip edileceği bildirildi. Hedef, hastanede ibadet ihtiyacını daha uygun şartlarda karşılayacak bir alan oluşturmak olarak açıklandı.

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. SITKI SÖNMEZ, HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE YAPILMASI...

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. SITKI SÖNMEZ, HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE YAPILMASI PLANLANAN MESCİD ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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