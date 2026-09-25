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Hastane koridorlarında manevi destek: Simav'da rehberlik hizmeti tanıtıldı

Simav Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Simav Devlet Hastanesi'nde kurduğu stantla manevi rehberlik hizmetlerini tanıttı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastane koridorlarında manevi destek: Simav'da rehberlik hizmeti tanıtıldı

Hastane koridorlarında manevi destek: Simav'da rehberlik hizmeti tanıtıldı

Simav Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde bir stant kurarak manevi rehberlik hizmetlerini tanıttı. Etkinlik, müftülük personeli ile hastanede görev yapan manevi rehber Yasin İpek tarafından yürütüldü.

Stanttaki bilgilendirmeler:

Standta, müftülüğün toplumun farklı kesimlerine yönelik yürüttüğü dinî ve manevi hizmetler ile hastanede sunulan Manevi Rehberlik ve Destek Hizmeti hakkında hasta, hasta yakınları ve hastane personeline ayrıntılı bilgi verildi. Ziyaretçilere hizmetin kapsamı, kimlere yönelik olduğu ve hastane ortamında nasıl yürütüldüğü açıklandı.

Hizmetin amacı ve yürütülüşü:

Etkinlikte, manevi rehberlik hizmetinin; hastalık, tedavi süreci, kaygı, üzüntü ve yalnızlık gibi zorlayıcı durumlar yaşayan bireylere, inanç ve değer dünyaları gözetilerek manevi destek sunmayı amaçladığı vurgulandı. Hizmetin bireylerin moral ve umutlarını güçlendirmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Standta ayrıca hizmetin gönüllülük, mahremiyet, saygı ve kişinin inançlarına duyarlılık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Uygulamanın hasta odaklı ve hassasiyet gözeten bir yaklaşımla sürdürüldüğü aktarıldı.

Vatandaşların ve hastane personelinin soruları etkinlik sırasında yanıtlandı; ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın anlam ve önemi hakkında bilgi paylaşıldı. Simav Müftülüğünün toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya yönelik dini ve manevi hizmetlerini çeşitli kurum ve alanlarda sürdürdüğü bildirildi.

SİMAV HASTANESİNDE MANEVİ REHBERLİK HİZMETİ TANITILDI

SİMAV HASTANESİNDE MANEVİ REHBERLİK HİZMETİ TANITILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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