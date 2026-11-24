Kayseri Devlet Hastanesi'nde antimikrobiyal direnç eğitimi
Kayseri Devlet Hastanesi'nde, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Kılıç tarafından hastane personeline eğitim verildi.
Eğitimde ele alınan başlıklar:
Eğitimde antimikrobiyal direncin nedenleri, toplum sağlığı üzerindeki etkileri, akılcı antibiyotik kullanımı ve enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konularının önemi vurgulandı.
Amaç ve beklenen etkiler:
Gerçekleştirilen eğitimle sağlık çalışanlarının antimikrobiyal direnç konusunda farkındalıklarının artırılması ve bilinçli antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması amaçlandı.
KAYSERİ DEVLET HASTANESİ'NDE 18-24 KASIM DÜNYA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. İNCİ KILIÇ TARAFINDAN HASTANE PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ.
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