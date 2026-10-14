Hastane sınavından başarıyla geçti: deprem ve yangın tatbikatı uygulamalı yapıldı

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde uygulamalı tatbikat

Elazığ’da gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı, senaryosu ve müdahale süreciyle gerçeği aratmayacak şekilde kurgulandı. Merkez üssü Elazığ olan senaryo kapsamında, deprem sonrası hastanenin idari bölümünde elektrik kaynaklı yangın çıktığı varsayıldı ve acil durum planı derhal devreye sokuldu.

Tatbikatın senaryosu:

Senaryo gereği önce bina tahliyesi yapıldı, ardından ilk yardım ve kurtarma ekipleri yangına müdahale etti. Yaralananlar olay yerinde temel tıbbi müdahaleye alındı ve hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Müdahale ekipleri, tahliye, yangın söndürme ve acil servis triyajını uygulamalı olarak teste tabi tuttu.

Değerlendirme ve sonuçlar:

Fırat Üniversitesi Hastanesi yetkilileri tatbikatı başarılı buldu. Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Yur, "Her yıl düzenli olarak afetlere karşı önlemlerimizi almaktayız. Güncel gelişmeler ışığında yeniliklerimizi kendimiz uygulamalı bir şekilde görmekteyiz" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Yur, tatbikat sırasında mikrobiyoloji laboratuvarında deprem sonrası gelişen yangına müdahale planlamasının uygulandığını belirtti.

Yur, "Yapmış olduğumuz tatbikat neticesinde hem eksikliklerimizi gördük, hem de gelişmelerimizi takip ediyoruz. Bu şekilde halkımıza ve kurumlarımıza hizmeti en iyi şekilde devam ettirmekteyiz. Deprem kuşağında yaşamaktayız. Her an her türlü afete uygulamalı olarak hazır olmamız gerektiğinin farkındayız. Ondan dolayı da bugün bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi ve kurumun 2026 yılı tatbikatının olumlu geçtiğini vurguladı.

Tatbikat, acil durum planlarının işleyişini görmek, sorumlulukları pekiştirmek ve olası eksiklikleri tespit ederek giderme amaçlarına hizmet etti. Müdahale ekipleri ve hastane çalışanlarının koordinasyonu, bilgi aktarımı ve tahliye prosedürleri uygulamalı olarak test edildi.

ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEPREM VE YANGIN TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMAZKEN, EKİPLER MÜDAHALE VE TAHLİYE UYGULAMALARIYLA TATBİKATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ