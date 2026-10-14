Dolar 49,4000 +0,06%
Euro 55,0974 -0,29%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.550,72 -1,26%
EUR/USD 1,1156 -0,42%
Brent Petrol 106,05 +0,34%
--°

Hastanede deprem sonrası yangın senaryosu gerçek müdahaleyi test etti

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen tatbikat, deprem sonrası elektrik kaynaklı yangın senaryosuyla söndürme, kurtarma ve ilk yardım ekiplerini sınadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hastanede deprem sonrası yangın senaryosu gerçek müdahaleyi test etti

Hastanede deprem sonrası yangın tatbikatı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde senaryo gereği merkez üssü Elazığ olan deprem sonrası acil durum planı devreye alındı. Tatbikat kapsamında depremin etkisiyle hastanenin idari kısmında elektrik kaynaklı yangın çıktığı varsayıldı ve ekipler kısa sürede harekete geçti.

Tatbikatın uygulaması:

Kırmızı kod verilmesinin ardından söndürme, ilk yardım ve kurtarma ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar ekipler tarafından olay yerinden kurtarılarak hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Değerlendirme ve hedefler:

Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak 2026 yılının tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Yur, 'Her yıl düzenli olarak afetlere karşı önlemlerimizi almaktayız. Güncel gelişmeler ışığında yeniliklerimizi kendimiz uygulamalı bir şekilde görmekteyiz. Bugün de mikrobiyoloji laboratuvarımızda deprem sonrası gelişen yangına müdahale planlamasını gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz tatbikat neticesinde hem eksikliklerimizi gördük, hem de gelişmelerimizi takip ediyoruz. Bu şekilde halkımıza ve kurumlarımıza hizmeti en iyi şekilde devam ettirmekteyiz. Deprem kuşağında yaşamaktayız. Her an her türlü afete uygulamalı olarak hazır olmamız gerektiğinin farkındayız. Ondan dolayı da bugün bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız'

(MK-CK-)

Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı

Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...
images

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı
images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayazağa'da sokaklar göle döndü kepçeler hayat kurtardı

Kozan'da şimşek gösterisi geceyi aydınlattı

Yeni anayasa çağrısı: milletin temsilcilerinin hazırlayacağı kapsayıcı metin hedeflendi

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti