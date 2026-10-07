Hastanede göğüs hastalıkları polikliniğine atanan Esra Geçgel hasta kabulüne başladı

Atama ve hasta kabulü:

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabulüne başladı. Göreve başlamasıyla birlikte Geçgel, polikliniğe gelen hastaların muayene işlemlerini yürütmeye başladı.

Hastanenin personel düzenlemesi:

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan yeni doktor atamalarının devam ettiği bildirildi. Eksik görülen polikliniklerde de doktor atamalarının süreceği ifade edildi.

Hastane yönetimi ve ilgili birimler, hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla personele ilişkin düzenlemeleri sürdürdüklerini belirtiyor.

UZM. DR. ESRA GEÇGEL HASTA KABULÜNE BAŞLADI