Çocuklardan öğretmenlerine sürpriz:

Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklar, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kendilerine eğitim veren öğretmenleri Halil Elitok ve Ali İhsan Varol için sürpriz bir kutlama düzenledi. Çocukların hazırlattığı pasta ve takdim ettikleri küçük hediyeler, hastane koridorlarında duygu dolu anlar yaşattı.

Kutlama ve duygular:

Programda öğrenciler, öğretmenlerini hem günleriyle ilgili kutladı hem de hazırladıkları sürprizle teşekkür etti. Etkinliğe hastane yönetimi ve sağlık çalışanları eşlik ederken, öğretmenlerin mutluluğu ve çocukların heyecanı ön plandaydı. Organizasyon sırasında duygusal anlar yaşandı ve katılımcılar birbirlerine destek veren bir atmosfer oluşturdu.

Başhekim Mesud Fakirullahoğlu'nun değerlendirmesi:

Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu program hakkında, "Erzurum Şehir Hastanesi'mizde uzun dönemden beri eğitime katkı sunan Halil Hocam ve Ali İhsan Hocam’a Öğretmenler Günü vesilesiyle bir kutlama programı hazırladık. Kendi nezdinde bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz, hepsini saygıyla selamlıyoruz. Öğretmenlik sizin de dediğiniz gibi kutsal bir meslek, hepimizin bugün bulunmuş olduğu makamlara gelmesi noktasında en büyük desteği, vermiş oldukları güzide ve güzel eğitimlerle, bizlere yol göstermeleriyle bizleri buralara kadar getirdiler. Biz de bu noktada eğitime destek sunan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz başta her iki öğretmenimiz olmak üzere" dedi.

Öğretmenlerin teşekkürleri:

Halil Elitok duygularını, "Bu organizasyon için herkese teşekkür ederim. Başta başhekimimiz olmak üzere doktorlarımız, serviste hemşirelerimiz ve sağlık personeli olarak bugüne kadar bize vermiş oldukları maddi ve manevi destekler için herkese teşekkür ederiz. Bize çok büyük, önemli bir misafirperverlik gösteriyorlar. Bu arada bu da Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak kurumlar arası iş birliğinin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Bu imkânı bize sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Öğretmenler Günü dolayısıyla tabii ki bizi çok onurlandırdınız. Aslında bizim müfredatımızda şeyimiz de var, meslekleri de tabii ki tanıtıyoruz, öğretiyoruz. Her meslek önemlidir. Allah yaratırken insanları değişik yeteneklerde yaratmış. Bu yetenekler tabii ki farklı mesleklerin ortaya çıkmasına vesile olmuş. Bu nedenle insanlar icra ettikleri mesleklerle birbirlerine destek ve yardımcı oluyorlar. Bu da çok önemli ilişkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle herkese teşekkür ederim" sözleriyle ifade etti.

Ali İhsan Varol ise, "Değerli mesleğimizi yaptığım için çok mutluyum, mesudum. Sizler de bu değerli günlerde bizleri hatırladığınız için bütün sağlık, başhekimimize başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim. Bu iş bir peygamber mesleğidir. Tüm Öğretmenler Günü’nü burada kutlamak istiyorum" diyerek mesleğine ve iş birliğine vurgu yaptı.

Etkinlik, hem hastane hem eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve katılan herkes tarafından sıcak bir ortamda sonlandırıldı.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ’NDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR, KENDİLERİNE EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERİNE SÜRPRİZ YAPTI.