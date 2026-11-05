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Hastaneden çıkarılırken tepki toplayan zanlı Afyonkarahisar'a götürülüyor

Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldürmekle suçlanan zanlı Eskişehir'de yakalandı; hastaneden çıkarılışı sırasında toplanan vatandaşlar tepki gösterdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hastaneden çıkarılırken tepki toplayan zanlı Afyonkarahisar'a götürülüyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, Eskişehir’de yakalandı ve sağlık kontrolünün ardından Afyonkarahisar’a sevk edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

operasyon ve yakalanma:

İddialara göre saldırılar İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşti. Zanlının, saldırıların ardından gasp ettiği araçlarla kaçtığı, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şüpheli Arif Sefa Ö. (28), geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi ve burada yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyet ekiplerine teslim edilmek üzere hazırlandı.

vatandaş tepkisi ve güvenlik önlemleri:

Hastanede sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra zanlı ekipler eşliğinde araca bindirilirken hastane çevresinde toplanan vatandaşlar tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, olayın büyümesini önlemek için yoğun tedbir aldı.

Zanlı, adli işlemlerinin tamamlanması için Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Resmi kaynaklar, zanlının gece saatlerinde Afyonkarahisar’a sevk edilmesinin beklendiğini açıkladı.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİYİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜREN VE ESKİŞEHİR&#039;DE...

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİYİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜREN VE ESKİŞEHİR'DE YAKALANAN ZANLI, SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN AFYONKARAHİSAR'A SEVK EDİLMEK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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