eğitim yetkisi teslimi:

Aydın Şehir Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği ve Palyatif Bakım Hemşireliği alanlarında sertifikalı eğitim programı düzenleme yetkisi aldı. Yetkiye ilişkin Uygulama Yetkisi Belgesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından hastanenin başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağcıvan'a teslim edildi.

programların kapsamı:

Yetkiyle birlikte hayata geçirilecek olan Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ve Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Türkiye genelinden kursiyer kabul edecek. Programlar kapsamında 81 ilinden sağlık çalışanlarının başvurularına açık olacak uygulamalar planlanıyor.

eğitimde öncelikler ve amaçlar:

Eğitimlerde, yoğun bakım ve palyatif bakım alanlarında görev yapan sağlık personelinin mesleki donanımını artırmaya yönelik içerikler yer alacak. Programlarda güncel tedavi ve bakım yöntemlerine uyum, hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu gibi başlıklara ağırlık verilecek.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Şehir Hastanesinin iki önemli alanda eğitim yetkisi kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, süreçte emeği geçen hastane yönetimine, eğitim ekibine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Şenkul, programların Aydın’a ve ülke sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Hastane yönetimi, alınan yetkiyle birlikte planlamayı hızlandırarak eğitim takvimini ve başvuru koşullarını önümüzdeki dönemde açıklamayı hedefliyor. Bu adım, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde hemşirelik hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ, ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ VE PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ ALANLARINDA SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEME YETKİSİ ALDI.