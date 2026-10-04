Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Hastaneler çevresinde 24 saatlik sıcak asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları güzergahlarında hafta sonu 24 saat sürecek sıcak asfalt çalışması yapıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastaneler çevresinde 24 saatlik sıcak asfalt çalışması

hastaneler bölgesinde asfalt çalışmaları devam ediyor:

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sağlık hizmetlerinin yoğunlaştığı hastaneler bölgesinde sıcak asfalt serimine başladı. Çalışma, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü güzergâhlarını kapsayacak şekilde planlandı ve hafta sonu boyunca sürdürülecek.

çalışmanın kapsamı ve iş planı:

Ekipler, planlama doğrultusunda sahada 24 saat esasına göre görev yapacak ve hedef, hafta sonu içinde bölgedeki yolların sıcak asfalt serimini tamamlamak. Belediye yetkilileri, çalışmanın hızlandırıldığını ve önceliğin sağlık kuruluşlarına ulaşımı aksatmayacak şekilde düzenlenmesi olduğunu belirtti.

ulaşım düzenlemeleri ve yerinde denetim:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışma alanına giderek yürütülen asfalt serimini yerinde inceledi ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Tutdere, yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai yürütüldüğünü vurguladı. Çalışmalar nedeniyle bölgede oluşabilecek geçici trafik düzenlemelerine dikkat çeken Tutdere; sürücülerden, hasta ve hasta yakınlarından ile sağlık çalışanlarından çalışma alanlarında dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda bölgedeki yol kalitesinin artacağını ve sağlık hizmetlerine erişimin daha konforlu hale geleceğini ifade etti.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜZERGAHLARINDA...

ADIYAMAN BELEDİYESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜZERGAHLARINDA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu
images

Karadaş yolu yenilendi: Demirci'nin 12 mahallesine daha güvenli ulaşım
images

Sason'da güvenlik tanıtımı: jandarma standı festivalde ilgi odağı
images

Vezirköprü'de son görev: Kıbrıs gazisi Nevzat Yılmaz uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

Keban baraj gölünde amatör balıkçıların oltasına 30 kiloluk turna takıldı

Gökçeada’nın kayıp Atik Camii’si aslına uygun yeniden ihya ediliyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip