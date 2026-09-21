Hatalı ameliyatla yürüyüşünü kaybeden genç kadın adalet ve destek bekliyor

yaşamı değişen ameliyatın öyküsü:

2014 yılında Dicle Üniversitesi Hastanesine diz ağrısı yakınmasıyla başvuran Bahar Ulu, doktor tavsiyesiyle geçirdiği ameliyatın ardından bacağında dış rotasyon (dışa dönme) gelişti. Ameliyatı izleyen dönemde aynı hekim tarafından üst üste yapılan 2-3 düzeltme girişimi ise sorunu çözmedi; hekim yurt dışına gidince süreç daha da uzadı.

Bunun üzerine 2018'de hukuk mücadelesi başlatan Ulu, dosya masrafları ve icra takiplerinin kendisine yüklenmesi gibi bürokratik engellerle karşılaştığını anlattı. Davada Danıştay, ikinci bir ameliyatla düzeleceğine ilişkin görüş bildirdi ancak Ulu, aradan geçen sürede 10'dan fazla ameliyat olmasına karşın beklenen iyileşmeyi göremediğini belirtiyor.

Ulu, durumu "Doğum günümde hayatım karardı, adalet mücadelem sürüyor" sözleriyle özetledi ve hak arama sürecinin halen devam ettiğini vurguladı. Ailesiyle birlikte yürüttükleri dava dosyasının iki yıldır Anayasa Mahkemesinde bulunduğunu ifade etti.

cihaz ihtiyacı ve yardım kampanyası:

Uzun süreli fizik tedavi gören genç kadının diz kontrolünü sağlamak ve normal yürüme düzenine kavuşturmak için ihtiyaç duyduğu cihaz, firma fiyatlamasına göre 71 bin euro değerinde mikroişlemcili bir protez. Valilik izniyle başlatılan yardım kampanyasında aile, maddi olanaklarının yetersizliği nedeniyle yıl içinde yalnızca 2 bin 300 euro toplayabildiğini aktarıyor.

Ulu, iki hafta önce yardım vaadinde bulunan bazı kişilerce dolandırıldıklarını iddia etti: "Kendilerini hayırsever olarak tanıtan kişiler cihaz firmasına sahte sipariş verdirdi ve ödemeyi yapmayarak süreci aksattı." Bu gelişme sonrası valilik kampanyası uzatıldı, ancak süreçte yaşananlar aileyi daha da çaresiz bıraktı.

Genç kadın, hem mali hem de hukuki belirsizlikler nedeniyle umutlarının tükenmemesi için destek çağrısında bulunuyor: "Gençliğim heba oldu, geleceğim heba olmasın. Hep istediğim değneksiz, desteksiz ve özgürce yeniden yürüyebilmek." Ulu ve ailesi, kampanyanın yeniden canlandırılması ve adaletin sağlanması için kamuoyundan ve ilgili kurumlardan yardım bekliyor.

GEÇİRDİĞİ 10'DAN FAZLA DÜZELTME AMELİYATINA RAĞMEN BACAĞINI KULLANAMAYAN GENÇ KADIN, ÖZGÜRCE ADIM ATABİLMEK İÇİN 71 BİN EURO DEĞERİNDEKİ MİKROİŞLEMCİLİ CİHAZA KAVUŞACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR.