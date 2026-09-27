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Hatalı sollama can aldı: Gaziantep'te 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep’te otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada, hatalı sollama sonucu 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatalı sollama can aldı: Gaziantep'te 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Kaza detayları

Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde saat 18.06 sıralarında bir yolcu minibüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır bir trafik kazası meydana geldi.

Olayda, ilk belirlemelere göre 2'si çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin tamamının otomobilde bulunduğunu ve yaralılardan durumları ağır olanın olmadığını bildirdi.

Olay yeri ve nedenine ilişkin bulgular:

Kazanın araçların kafa kafaya çarpışmasıyla oluştuğu; Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker tarafından yapılan açıklamada kazanın otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Vali Yardımcısı Eker olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Açıklama ve soruşturma süreci:

İlker Eker, kazaya dair açıklamasında, "Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Kazada, 2’si çocuk 5’i yetişkin 7 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Eker ayrıca vefat edenlerin kimlik tespit işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma süreçlerinin sürdüğü, resmi makamların yapılacak tespitlerin ardından ayrıntılı bilgi vereceği bildirildi.

Vali Yardımcısı İlker Eker: &quot;2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti&quot;

Vali Yardımcısı İlker Eker: "2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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