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Hatalı sollama Karabük-Yenice yolunda tehlike yarattı

Karabük-Yenice kara yolunda Zonguldak yönüne giden yolcu otobüsünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatalı sollama Karabük-Yenice yolunda tehlike yarattı

Olayın ayrıntıları:

Karabük-Yenice kara yolunda, Zonguldak istikametine ilerleyen bir yolcu otobüsünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği görüldü. Otobüsün manevrası karşı yönden gelen araçları doğrudan tehlikeye attı ve trafikte kısa süreli panik yaşandı.

Görüntülerde sürücünün şerit değiştirirken güvenlik mesafesini korumadığı ve diğer araçların pozisyonunu gözetmeden hareket ettiği anlar yer aldı.

Görüntüler ve tepki:

Riskli sürüş anları, arkadaki bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda yansıyan sahneler, otobüs sürücüsünün trafik kurallarına uymamasının yol kullanıcıları arasında tepkilere neden olduğunu gösterdi.

Videoda otobüsün karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçlar için tehlike oluşturduğu açıkça görülüyor.

Trafik güvenliği açısından riskler:

Böyle hatalı sollamalar, özellikle görüşün sınırlı olduğu veya tek şeritli yollarda çarpışma riskini artırıyor. Karabük-Yenice kara yolunda kaydedilen görüntüler, bu tür manevraların yol güvenliğini nasıl zedelediğini ortaya koydu.

Olay, sürücülerin trafik kurallarına uymasının ve dikkatli davranmasının önemini tekrar hatırlatıyor.

KARABÜK&#039;TE HATALI SOLLAMA YAPARAK ARAÇLARIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN YOLCU OTOBÜSÜ, CEP TELEFONU...

KARABÜK'TE HATALI SOLLAMA YAPARAK ARAÇLARIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN YOLCU OTOBÜSÜ, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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