Hassa'da Gülkent Mahallesi Kavşağında trafik kazası

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Gülkent Mahallesi Kavşağı'nda iki Fiat marka otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada H.E.D., H.B., A.B. ve B.S.B. isimli dört kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdi.

Müdahale ve tahliye:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yaralıların ilk tedavilerinin tamamlandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Ekipler, çarpışmanın nedenini tespit etmek için olay yerindeki delilleri ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

HATAY’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI.