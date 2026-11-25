toplantı ve amaç:

Hatay'da 2026-2027 kış mevsimi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda kış koşullarına karşı hazırlıkların öncelikleri belirlendi.

değerlendirilen riskler:

Toplantıda kar yağışı, don, sel ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarının yol açabileceği riskler ayrıntılı şekilde ele alındı. Özellikle yoğun kar, ani don olayları ile sel risklerinin ulaşım ve altyapı üzerinde yaratabileceği etkiler üzerinde duruldu.

hazırlık ve kurumlar arası koordinasyon:

Kurulda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı alınacak teknik ve lojistik önlemler değerlendirildi. Kurumlar arası bilgi akışı, görev paylaşımı ve kriz anında hızlı müdahale için koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile ulaşımın ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yapılacak çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiği belirtildi. Vali Masatlı ve kurul üyeleri, kış dönemi boyunca uygulama ve denetim mekanizmalarının aktif tutulacağını kaydetti.

VALİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA HATAY’DA KIŞ TEDBİRLERİNE YÖNELİK KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.