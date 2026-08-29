Hatay kıyısında dinamitle avcılık: iki şüpheli suçüstü yakalandı

Hatay'da dinamitle avcılık operasyonu

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Hatay kıyılarında yürüttükleri denetimler sırasında Türkiye'de kullanılması yasak olan dinamitle avcılık yapmak isteyen iki şahsı suçüstü yakaladı. Operasyon, denizlerde sürdürülebilir avcılığın ve nesli tehlike altında olan türlerin korunmasının sağlanması hedefiyle gerçekleştirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin kontrolleri esnasında durdurulan kişilerin yanında, denize atılmaya hazır halde birden fazla dinamit bulunduğu tespit edildi. Uygulamada görevliler, şüphelilerin su ürünleri avcılığı için patlayıcı kullanma girişimini engelledi ve delil niteliğindeki dinamitlere el koydu.

Olay yerinde yürütülen ilk işlemler, denetimlerin kıyı güvenliğini sağlamaya yönelik devam ettiğini ve benzer ihlallerin önlenmesine yönelik adımların sürdürülüğünü gösterdi.

Hukuki süreç ve uyarı:

Yakalanan 2 şahıs hakkında, ilgili yetkili merciler tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, denizlerde patlayıcı kullanımının hem hukuka aykırı hem de deniz yaşamı için son derece zararlı olduğunu hatırlatarak, benzer olaylarda caydırıcı işlemlerin uygulanacağını vurguladı.

HATAY'DA AVLANMAK İÇİN DENİZE DİNAMİT ATAN 2 ŞAHIS, DİNAMİTLERLE BİRLİKTE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.