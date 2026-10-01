Hatay Reyhanlı'da aniden bastıran yağış tarım arazilerini vurdu

selin etkisi ve sahadaki görünüm:

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde kısa süreli fakat yoğun yağış etkili oldu. Yağışın yol açtığı sel, bölgedeki tarım arazilerini su altında bıraktı, toprak çamura döndü ve insanlar ile hayvanlar zor anlar yaşadı.

Selin vurduğu alanlarda bahçe duvarları, ahırlar ve bazı konutlarda hasar oluştu. Vatandaşlar, sel suyunun sesinden sonra olayın farkına vardıklarını belirtirken, sahada görüntülenen çamur ve yıpranmış tarım alanları üreticiler için kısa vadede verim kaybı anlamına geliyor.

çiftçilerin tanıklıkları:

Sabahattin Cüneydioğlu: "Selden dolayı ahırlar ve bahçe duvarları yıkıldı. Selin şiddetli gelmesinden dolayı elektrik direkleri ve tarım arazilerini vurup geçti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağmur sele neden oldu. Biz önceden fark etmedik. Sel suyunun sesini duyunca sel olduğunu anladık" dedi.

Fikret Cüneydioğlu: "Ben öğle namazını kılıyordum ve birden bire şiddetli bir ses geldi. Traktör geçtiğini düşünürken duvar büyüklüğünde su aktığını gördük" diye konuştu.

Abdulkerim Cüneydioğlu: "Yağmur sularından dolayı sel oldu ve duvarlarımız yıkıldı. Ahırımızda yıkıldı. Bu sel suyu ya Suriye tarafından ya da vadiden geldi. 15 dakikalık yağmur sele neden olmazdı. Yağmur çok şiddetli yağdı" ifadelerini kullandı.

altyapı ve meteorolojik beklenti:

Vatandaşların aktardığına göre elektrik direkleri ve duvarlar önemli ölçüde zarar gördü; bu durum yerel altyapıda aksamalara yol açabilir. Yetkililer bölgedeki hasarın tespiti ve ihtiyaç duyulan çalışma programlarının belirlenmesi için incelemelere başladı.

İl genelinde hava durumuyla ilgili olarak, yağışlı havanın Cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Bu uyarı, benzer ani taşkın risklerine karşı dikkatli olunması ve tarım arazilerinin durumunun takip edilmesi gerektiğini işaret ediyor.

HATAY’DA KISA SÜRE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLURKEN, SU ALTINDA KALAN TARIM ARAZİLERİNDE İNSANLAR VE HAYVANLAR ZOR ANLAR YAŞADI.