Hatay'a yeni hizmet binaları: 7 merkezle sosyal destek ağı güçlendi

Hatay'da 7 yeni sosyal hizmet merkezi açıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay Valiliği ziyareti sonrasında, yeniden inşa edilen 7 sosyal hizmet binasının toplu açılışını gerçekleştirdi. Törende yeni hizmet binaları arasında Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antakya, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol ve Arsuz Sosyal Hizmet Merkezleri ile Antakya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yer aldı.

yatırım, hizmet ağı ve karşılanan ihtiyaçlar:

Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarının sosyal hizmet yatırımlarıyla paralel ilerlediğini vurguladı. Bakanlık olarak son çeyrek asırda Hatay'a 55 milyar lira yatırım ve destek sağlandığını kaydeden Göktaş, şehirde faaliyet gösteren 47 kuruluş aracılığıyla kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmet verildiğini belirtti.

Hatay'da sunulan desteklerin ayrıntıları arasında 6 bin 117 çocuk için sağlanan sosyal ve ekonomik destekler ile bu yıl SED kapsamında kullanılan 486 milyon lira yer aldı. Evde Bakım Yardımı ile 14 bin vatandaşa aile yanında bakım desteği verildiği ve bu yıl toplam 1,63 milyar lira Evde Bakım Yardımı sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Ulusal Vefa Programı kapsamında 3 bin 640 yaşlı ve engelli vatandaşın günlük ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

konteynerde yaşayanlara ve yeni hizmet projelerine destek:

Bakanlık, konteynerlerde yaşayan ve kalıcı konutlarına geçecek sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik önemli bir destek paketi açıkladı. Buna göre bin 759 hane için taşınma ve kira desteği sağlanacak. Göktaş, kısa sürede Antakya'da biri olmak üzere iki huzurevi bakım ve rehabilitasyon merkezinin hizmete alınacağını, ayrıca Samandağ, Defne ve Reyhanlı'da yeni Sosyal Hizmet Merkezlerinin açılacağını duyurdu.

Antakya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylere yönelik fizyoterapi ve bireysel eğitim hizmetlerinin sunulacağı; iş ve uğraşı atölyeleriyle üretkenliğin ve özgüvenin destekleneceği, yaşam evlerinde ise aile sıcaklığını aratmayan bir ortam sağlanacağı aktarıldı.

iyilik var platformu ve gönüllülük çağrısı:

Bakan Göktaş, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesinde gönüllü katkıların önemine dikkat çekerek, İyilik Var platformunun bu hedefin merkezi olduğunu söyledi. Platform üzerinden vatandaşların imkânları ölçüsünde çocuklara, yaşlılara ve engelli bireylere destek olabildiğini belirten Göktaş, "İyilik Var" karavanının Hatay'dan yola çıktığını ve gönüllülük çağrısının her ile ulaştırılacağını bildirdi.

Konuşmasında Hatay'ın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu vurgulayan Göktaş, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hizmetlerin vatandaşa daha yakın ve hızlı ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. Yeni merkezlerin Hatay için hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ