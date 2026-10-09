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Hatay'da 120 saatlik kamera incelemesi kuyumcu soygun girişimini aydınlattı

Hatay'da terzi dükkanının duvarını spiralle kesip kuyumcu kasasına ulaşmaya çalışırken tespit edilen iki şüpheliden biri evinde kalp kriziyle öldü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatay'da 120 saatlik kamera incelemesi kuyumcu soygun girişimini aydınlattı

Olayın gelişimi:

Olay, 1 Ekim 2026 tarihinde Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki 100. Yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzlerini maske ile gizleyen, biri kadın iki şüpheli, Süleyman Tarhana'ya ait terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi. Dükkan içindeki duvarı spiralle kesen şüpheliler, bitişikteki kuyumcunun çelik kasasına ulaşmaya çalıştı.

Kasayı çeşitli yerlerinden kesmelerine rağmen açamayan zanlılar, herhangi bir eşya almadan olay yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen terzi, yanık kokusu ve duvardaki delikten şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Bölgedeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntü tek tek incelendi ve saha çalışmasıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İnceleme sonucunda olayın, aralarında kuyumcunun da bulunduğu çarşıda esnaf olduğu belirlenen A.A. ve aynı iş yerinde işçi olarak çalışan E.Y. tarafından gerçekleştirildiği saptandı.

Polis ekipleri, A.A.'nın adresine, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'ndeki evine operasyon için gittiğinde şahsın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer şüpheli E.Y. gözaltına alındı. Yapılan telefon incelemesinde, A.A.'nın son internet aramasının kasa hırsızlığının cezası kaç yıl olduğu tespit edildi.

Esnafın tepkileri:

Kuyumcunun komşusu Ali Haydar İmsiyatoğlu, polis ekiplerinin yoğun incelemesinin kendilerini rahatlattığını ifade etti. İmsiyatoğlu, olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini, sabah geldiklerinde güvenlik güçlerinin kamera kayıtlarını incelemeye başladığını ve bir hafta boyunca kayıtların gözden geçirildiğini anlattı.

İmsiyatoğlu, çarşı esnafının alın teriyle çalıştığını, emniyetin titizliği sayesinde ciddi bir kayıp yaşanmadığını vurguladı. Olayın ardından sürdürülen inceleme ve arama çalışmalarının kendilerini güvende hissettirdiğini belirtti.

Polis ekiplerinin kamera kayıtlarındaki titiz çalışmasıyla şüphelilerin tespiti sağlanırken, soruşturma kapsamında gözaltındaki E.Y. hakkında işlemler devam ediyor. Olayda herhangi bir mala el konulmadığı ve can kaybının şahıslardan birinin adresinde gerçekleştiği doğrulanmıştır.

TERZİ İŞYERİ SAHİBİ SÜLEYMAN TARHANA

TERZİ İŞYERİ SAHİBİ SÜLEYMAN TARHANA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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