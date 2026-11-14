Hatay'da dualarla uğurlandı: şehit astsubay Hüseyin Zehir toprağa verildi

Tören ve uğurlama:

Malatya'da, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde 12 Kasım'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir için Ankara'da düzenlenen törenden sonra naaşı havayoluyla memleketi Hatay'a getirildi.

Payas ilçesindeki Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde Payas Mezarlığı'na defnedildi. Tören boyunca aile yakınlarının ve vatandaşların duygusal anları dikkat çekti.

Katılımcılar ve resmi temsilciler:

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel katıldı.

Ayrıca siyasi parti il temsilcileri ile çok sayıda vatandaş törende hazır bulunarak aileye başsağlığı diledi. Tören, dualar ve saygı duruşlarıyla sona erdi.

MALATYA'DA ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMI UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN UÇUŞ HELİKOPTER TEKNİSYENİ ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ HÜSEYİN ZEHİR, MEMLEKETİ HATAY’IN PAYAS İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.