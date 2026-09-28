Hatay'da gece yağmuru derenin sınırını aştı, yollar göle döndü

hatay'da sağanak etkisi:

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'da gece saatlerinde başlayan yoğun yağmur, sabah saatlerine kadar sürdü. Yağışla birlikte derelerin debisi yükseldi, bazı alanlarda su birikintileri yollara taştı ve sürücüler zor anlar yaşadı.

kisecik mahallesi'nde derenin taşması:

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi sınırlarında bulunan derenin debisi taşarak mahalledeki bir yolun, yaşanan toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanmasına yol açtı. Bölgede devam eden köprü çalışması, yerel kaynaklarda taşkının etkisini artıran etmen olarak aktarıldı.

sakinlerin endişesi ve çağrılar:

Halil Bayraktar yaşananları şöyle anlattı: "Burada 3 aydır faaliyette olan köprü çalışması vardı. Önümüzdeki günlerde de yağışlar devam edecek. Gece çok şiddetli yağmur yağdı. Arkamızdaki derenin manzarası bu şekilde. Önlem alınması gerekiyor".

Mustafa Yüksel ise, "Yağmurun bu şekilde yağacağını beklemiyorduk aniden başlayan sağanak yağmur bizi de korkuttu. Sabaha kadar çok kuvvetli şekilde yağmur yağdı. Arkamızdaki dereye önlem alınması gerekiyor. Önceden çok az akan dere şimdi taşma durumuna geldi. Sabah bu manzarayı görünce panik içinde kaldık" ifadelerini kullandı.

Antakya'nın çeşitli bölgelerinde yolların göle dönmesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Mahalle sakinleri dere yatağı ve çevresine yönelik önlem çağrısını yineledi.

HATAY’DA GECE VE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE DERELERİN DEBİSİ ARTARKEN, YOLA DÖNEN GÖLLER SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.