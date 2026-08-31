Hatay'da geniş ailelere su indirimi devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), aynı adreste en az 5 kişi birlikte yaşayan ailelere yönelik indirimli su tarifesini sürdürdüğünü duyurdu. Uygulama, geniş hanelerin su faturalarındaki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

tarife detayları:

Tarifede 0-15 metreküp arasındaki tüketim birinci kademe olarak değerlendiriliyor. 16-30 metreküp arasındaki ikinci kademe tüketimlerde %20 indirim uygulanıyor. Ayrıca 31 metreküp ve üzeri tüketimlerde de geniş ailelere yönelik indirimli tarife uygulaması devam ediyor.

başvuru koşulları ve süreç:

İndirimli tarifeden yararlanmak isteyen aileler, Hatay'ın 15 ilçesindeki HATSU şubelerine başvurarak işlemlerini başlatabiliyor. Başvuru sırasında aynı adreste yaşayan kişi sayısının resmi belgelerle ibraz edilmesi gerekiyor; belge kontrolü başvurunun temel gerekliliğini oluşturuyor.

Yetkililer, şartları taşıyan geniş aileleri indirimli su tarifesinden yararlanmaları için başvuru yapmaya davet etti. Belediye uygulaması, özellikle su tüketimi yüksek olan geniş hanelerin aylık su maliyetlerinde doğrudan tasarruf sağlamayı hedefliyor.

HATSU TARAFINDAN AYNI ADRESTE YAŞAYAN 5 VE ÜZERİ NÜFUSA SAHİP AİLELERE YÖNELİK İNDİRİMLİ SU TARİFESİ UYGULANIYOR.