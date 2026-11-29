Operasyonun detayları:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 37 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin; kasten öldürme, nitelikli yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandığı bildirildi.
Polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların farklı ilçelerde olduğu ve çeşitli zaman dilimlerinde yakalandıkları öğrenildi.
Ceza durumuna ilişkin bilgiler:
Yakalanan şahıslardan 2'sinin 10-20 yıl, 4
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