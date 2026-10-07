Hatay'da halk sağlığını korumak için 7 gün 24 saat haşere mücadelesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin haşere çalışmaları

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) il genelinde halk sağlığını korumak amacıyla yoğun bir haşere ve vektör mücadelesi yürütüyor. Ekipler gündüz saatlerinde sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kemirgen, yakağan, bit ve pire gibi zararlılara yönelik kontrol ve müdahaleler gerçekleştiriyor.

Mücadele yöntemleri:

HBB ekipleri, sivrisineklerin üreme alanlarında düzenli larva kontrolü yapıyor; gece ise ULV cihazları ile erişkin sivrisineklere yönelik uçkun uygulamaları gerçekleştiriyor. Yoğunluk tespit edilen bölgelerde hedefe yönelik ilaçlama sürdürülüyor ve çalışmalar planlı şekilde tekrarlanıyor.

İhbar, saha incelemesi ve bilinçlendirme:

Vatandaşlardan gelen bildirimler 153 Beyaz Masa ve diğer iletişim kanalları üzerinden toplanıyor; gelen ihbarlar saha ekiplerince incelenip gerekli müdahaleler yapılıyor. HBB yetkilileri, çalışmaların kimyasal mücadeleyle sınırlı olmadığını, üreme kaynaklarının tespit edilip ortadan kaldırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesinin de programın önemli parçaları olduğunu vurguluyor.

Belediye, uygulamaların 15 ilçede 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirterek, vatandaşların ortak sorumluluk almasının ve su birikintileri ile benzeri üreme ortamlarının ortadan kaldırılmasının sürecin başarısı için hayati olduğunu ifade etti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDE HAŞERE VE VEKTÖRLERE YÖNELİK İLAÇLAMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.