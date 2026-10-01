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Hatay'da kısa süreli sağanak tarım arazilerini sele çevirdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde aniden bastıran sağanak sele dönüştü; tarım arazileri, bahçe duvarları ve ahırlar su altında kalarak zarar gördü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da kısa süreli sağanak tarım arazilerini sele çevirdi

Reyhanlı'da kısa süreli sağanak sele dönüştü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağış kısa sürede sele dönüştü. Meteoroloji tarafından verilen sarı kodlu uyarıya karşın aniden bastıran yağmur, özellikle tarım arazilerinde büyük çapta su birikmesine neden oldu. Sel suları bazı evleri, ahırları ve tarla duvarlarını yıkarak bölge halkını zora soktu.

çiftçilerin tanıklıkları:

Tarım arazilerinin çamura döndüğünü ve hayvanlarla insanların zor anlar yaşadığını anlatan bölge sakinleri, selin şiddetine dikkat çekti. Sabahattin Cüneydioğlu şu ifadeleri kullandı: "Selden dolayı ahırlar ve bahçe duvarları yıkıldı. Selin şiddetli gelmesinden dolayı elektrik direkleri ve tarım arazilerini vurup geçti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağmur sele neden oldu. Biz önceden fark etmedik. Sel suyunun sesini duyunca sel olduğunu anladık."

Fikret Cüneydioğlu ise yağış anını şöyle aktardı: "Ben öğle namazını kılıyordum ve birdenbire şiddetli bir ses geldi. Traktör geçtiğini düşünürken duvar büyüklüğünde su aktığını gördük." Bölgedeki diğer çiftçiler de duvarların yıkıldığını, ahır ve bahçelerde önemli zarar oluştuğunu belirtti.

meteorolojik uyarı ve beklenti:

Yetkililer, Reyhanlı'da yaşanan selin kısa süreli fakat yoğun yağışlardan kaynaklandığını vurguladı. Özellikle vadi ve eğimli arazilerde suyun hızla hareket ettiği, bunun elektrik direkleri ve altyapı için risk oluşturduğu kaydedildi. Bölgeye yapılan uyarılarda, yağışlı havanın Cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Halkın benzer olaylara karşı dikkatli olması ve düşük bölgelerden uzak durması istendi.

Selin yol açtığı hasar, tarla verimliliği ve küçük işletmeler açısından kısa vadede sorun yaratabilir; temizleme ve onarım çalışmalarının başlamasıyla birlikte hasarın boyutu daha net ortaya çıkacak.

Şiddetli yağış sele neden oldu, tarım arazileri sular altında kaldı

Şiddetli yağış sele neden oldu, tarım arazileri sular altında kaldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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