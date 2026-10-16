Hatay'da klima vurgunu: bir yılda 400 ünitenin peşindeki çete yakalandı

Olayın ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül tarihinde Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde bir siteden 7 klima iç ünitesi ve 3 klima dış ünitesi çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbari ve adli çalışmalar, olayın yaklaşık bir yıldır farklı zamanlarda gerçekleşen çok sayıda hırsızlıkla bağlantılı olduğunu ortaya koydu; soruşturmada toplam 100 klima dış ünitesi ve 300 klima iç ünitesinin çalındığı belirlendi.

Operasyon ve yakalamalar:

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerden İran uyruklu İ.A.H. ve H.İ. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüpheliler M.E.O., S.K. ve İ.G. ise teknik takip sonucu Gaziantep'te tespit edilip, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyonda yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Gaziantep'teki ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 5 klima iç ünitesi ve 2 klima dış ünitesi ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheliden, İran uyruklu iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, mobil ve zamanla yayılan ekipli hırsızlıkların izlenmesi ve çok il merkezli koordinasyonun gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Jandarma ve emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma, benzer olayların açığa çıkarılmasında iş birliğinin önemini vurguluyor.

HATAY’DA YAKLAŞIK BİR YILDIR TOKİ KONUTLARINDAN FARKLI ZAMANLARDA 100 KLİMA DIŞ ÜNİTESİ VE 300 KLİMA İÇ ÜNİTESİNİN ÇALINMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 3’Ü TUTUKLANIRKEN, 2’Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.