genel kurul kararları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Kurulu, 2026 Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nın 2. oturumunda 2027 yılı ücret tarifesini oy birliğiyle kabul etti. Toplantı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk başkanlığında Antakya Kisecik Yerleşkesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir toplantıda, su tarifelerinde herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı. Cihangir, aylık tüketimi 5 metreküpün altında olan aboneler için faturaya bakım-onarım bedelinin yansıtılmayacağını belirtti ve küçük esnafa yönelik destek paketini duyurdu.

Karar kapsamında kuaför, kırtasiye, bakkal ve konfeksiyon gibi su kullanımının işletmenin ana faaliyet konusu olmadığı küçük işletmelerin iş yerlerinde aylık 5 metreküpe kadar olan su tüketimlerine yüzde 30 indirim uygulanacak. Uygulamanın nasıl hayata geçirileceğine yönelik teknik ve uygulama detayları kurumca belirlenecek.

bütçe ve performans programı:

Toplantıda ayrıca 2027 yılı performans programı, gelir-gider bütçesi, yatırım cetvelleri ve bütçe kararnamesi ile 2028 ve 2029 yılları bütçe tahminleri görüşülerek karara bağlandı. Tüm maddeler yetkili kurul tarafından değerlendirilip kabul edildi.

altyapı çalışmaları ve sertifikalar:

Cihangir, HATSU’nun altyapı iyileştirme çalışmalarına da değinerek kurumun 2025 yılında yenilenebilir enerji kullanımını belgeleyen Yeşil Sertifika aldığını söyledi. Ayrıca su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ile altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında Mavi Su Verimliliği Belgesinin de kasım ayında kuruma kazandırıldığını ifade etti.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk ise HATSU tarafından yürütülen çalışmaların kapsamına vurgu yaparak kurumun toplam 3 bin 500 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştirdiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

HATSU GENEL MÜDÜRÜ FATİH CİHANGİR