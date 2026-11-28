Hatay'da masaj salonlarına yönelik kapsamlı denetim
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama, 26 Kasım tarihinde yapıldı ve işletmelerin ruhsat, çalışan kayıtları ile hijyen koşullarına odaklanıldı.
denetimin kapsamı ve sayısal veriler:
Denetimlerde toplam 24 masaj salonu incelenirken, 122 kişi kontrol edildi. Ekipler iş yeri belgeleri ve çalışanların kayıt durumlarına ilişkin ayrıntılı inceleme yaptı.
yaptırım gerekçeleri ve uygulama:
Kontrollerde 3 masaj salonunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. Bununla birlikte 2 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmak, 4 işletmeye hijyen belgesi bulunmayan işçi çalıştırmak ve 2 işletmeye mesul müdür bulundurmamak gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.
Söz konusu tespitler sonucunda ilgili işletmelere idari yaptırım uygulandı.
HATAY’DA MASAJ SALONLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM.
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