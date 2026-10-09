Hatay'da mesleğin merhameti: örnek davranış gösteren üç polise başarı belgesi

Hatay'da görev başında örnek davranış gösteren polisler ödüllendirildi

Hatay'da trafik kazası ve sağlık acilinde gösterdikleri insan odaklı müdahalelerle takdir toplayan üç polis memuru, Vali Mustafa Masatlı tarafından makamında kabul edilerek başarı belgesiyle ödüllendirildi. Olayların görüntüleri ve örnek davranışlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından da sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaza ve müdahale ayrıntıları:

Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza sonrasında araçlardan yola motor yağı aktı. Bölgenin kayganlaşmasını önlemek ve yeni bir kazanın yaşanmasını engellemek amacıyla trafik ekiplerinden Murat Gündüz, orta refüjdeki kum yığınından eline aldığı kumla yağın üzerine kum bırakarak tehlikeyi azaltmaya çalıştı. Gündüz, görev yaptığı birim olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 22 yıldır hizmet verdiğini belirtti ve uygulamasının güvenliği önleme amacı taşıdığını ifade etti.

Aynı gün başka bir müdahale de bebek söz konusu olunca öncelik kazandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden motorize ekipte görevli Furkan Cenneter, yüksek ateş nedeniyle bilinci kapanan bir bebeği hızlıca hastaneye ulaştırdı. Cenneter olay sırasında trafik yoğunluğu ve sınav kaynaklı trafiğin arttığına dikkat çekerek motorla götürmelerinin daha hızlı olacağını düşünerek harekete geçtiklerini, polis memuru ve bir baba hassasiyetiyle hareket ettiklerini anlattı.

Vali masatlı'nın değerlendirmesi:

Vali Mustafa Masatlı kabul programında, örnek davranışların devlete ve topluma güvenin göstergesi olduğunu vurguladı. Masatlı, emniyet teşkilatının kuralları uygulama gücünü sahada sergilediğini, aynı zamanda merhameti de gösterdiklerini belirterek örnek davranışların tüm kamu görevlilerine model olmasını diledi. Kabulde Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile Trafik ve Denetleme Şube Müdürü Uğur Zengin de hazır bulundu.

Vali Masatlı, memurların sergilediği tutumun toplum nezdinde memnuniyet yarattığını ifade ederek, kendilerini makamına davet edip teşekkür ettiklerini ve başarı belgelerini takdim ettiklerini söyledi. Ödül töreni, hem mesleki anlayışın hem de insanı değerlerin sahadaki somut örneğini öne çıkardı.

Olayların görüntülerinin kamuoyunda paylaşılması ve Bakan Çiftçi'nin bu paylaşımla teşekkür etmesi, uygulamaların görünürlüğünü artırırken, polislerin hızlı ve soğukkanlı müdahalelerinin önemini de yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olaylarda güvenlik ve sağlık önceliklerinin birlikte ele alınmasının altını çiziyor.

Sonuç olarak Hatay'da kaydedilen bu iki müdahale, sahada görev yapan personelin hem trafik güvenliği hem de insani yardım refleksinin birleşimini ortaya koydu. Vali Masatlı, tüm emniyet çalışanlarını ve özellikle örnek davranış sergileyen Fatih Özsunar, Furkan Cenneter ve Murat Gündüz'ü kutladı ve bu tutumun yaygınlaşmasını temenni etti.

HATAY'DA GÖREVLERİNİ YAPTIKLARI ESNADA GELİŞEN OLAYLAR KARŞISINDA ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEYEREK VATANDAŞLARIN TAKDİRİNİ TOPLAYAN 3 POLİS MEMURUNA VALİ MUSTAFA MASATLI TARAFINDAN BAŞARI BELGESİ VERİLDİ.